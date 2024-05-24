В Финляндии заявили, что поддерживают Украину
Поддержка Украины со стороны Финляндии находится на предельно возможном уровне. Как сообщает финское издание Forssan lehti, об этом заявил президент страны Александр Стубб.
Он напомнил, что Киев получает помощь от Хельсинки уже более двух лет. В общей сложности на эти цели потрачено уже 3 млрд евро.
«Но давайте скажем, что в настоящее время мы также находимся на пределе нашей масштабной поддержки», — сказал Стубб.
Президент считает, что граждане Финляндии осознают важность продолжения поддержки украинских властей. По мнению Стубба, Киев сейчас «в некотором роде защищает Финляндию и западные демократии».
Напомним, что в общей сложности Финляндия поставила Украине 23 пакета военной помощи. 13 мая премьер-министр страны Петтери Орпо заявил, что Хельсинки готовит новый, 24-й пакет. При этом он не рассказал, что именно в него войдет. Политик подчеркивал, что ситуация Вооруженных сил Украины на фронте сейчас критическая.