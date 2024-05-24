В Финляндии заявили, что поддерживают Украину

Поддержка Украины со стороны Финляндии находится на предельно возможном уровне. Как сообщает финское издание Forssan lehti, об этом заявил президент страны Александр Стубб.

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Он напомнил, что Киев получает помощь от Хельсинки уже более двух лет. В общей сложности на эти цели потрачено уже 3 млрд евро.

«Но давайте скажем, что в настоящее время мы также находимся на пределе нашей масштабной поддержки», — сказал Стубб.

Президент считает, что граждане Финляндии осознают важность продолжения поддержки украинских властей. По мнению Стубба, Киев сейчас «в некотором роде защищает Финляндию и западные демократии».

Напомним, что в общей сложности Финляндия поставила Украине 23 пакета военной помощи. 13 мая премьер-министр страны Петтери Орпо заявил, что Хельсинки готовит новый, 24-й пакет. При этом он не рассказал, что именно в него войдет. Политик подчеркивал, что ситуация Вооруженных сил Украины на фронте сейчас критическая.