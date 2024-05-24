ВСУ при помощи массированных атак пытаются сорвать курортный сезон в Крыму, предположил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он подчеркнул, что с некоторыми паузами украинская армия продолжит атаковать российские территории вблизи Черного моря. По его мнению, таким образом Киев пытается вселить в жителей и гостей Крыма уныние.

Предположу, что ВСУ продолжат пытаться нанести массированный ракетный удар по Крыму. Не каждый день, с некоторыми паузами, но они продолжат это дело. У Киева есть и невоенная цель в отношении Крыма — сорвать курортный сезон, думаю, вселить в крымчан уныние, — пояснил Дандыкин.

Аксенов сообщил о гибели двух человек в Крыму при ракетной атаке ВСУ

Эксперт ранее предположил, что страны-участницы НАТО могут передать ВСУ до четырех тысяч ракет ATACMS. По его словам, примерно такой запас есть у Запада. Он допустил, что Украина с большой вероятностью получает ракеты, чей срок хранения близок к списанию.

Ранее ВСУ атаковали ракетами Крымский полуостров. По словам главы региона Сергея Аксенова, в результате удара со стороны Украины по Симферопольскому району погибли двое случайных прохожих. Жители Крыма также сообщали о большом количестве взрывов над полуостровом.