Россиянина из «Правого сектора»* поймали в Херсонской области

В Херсонской области силовики задержали члена «Правого сектора»* (террористическая организация, запрещенная в России), который скрывался от следствия на территории Украины с 2011 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.

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По информации ведомства, в 2011 году мужчина сбежал на Украину от правоохранительных органов, а в 2015 году вступил в «Правый сектор»*, в составе которого проходил военную подготовку с целью участия в боевых действиях против России. На территории региона он проживал под чужим именем, используя украинский паспорт. Каких-либо действий для прекращения своего членства в террористической организации он не предпринимал.

Задержание провели контрразведчиками при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. Ранее суд заочно избрал для фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу в рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 282 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации). Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, что в конце апреля в Херсонской области задержали 60-летнюю женщину, подозреваемую в причастности к украинскому добровольческому националистическому батальону имени Номана Челебиджихана* (террористическая организация, запрещенная в России). По данным следствия, она добровольно вступила в ряды нацбата в декабря 2015 года.

* террористическая организация, запрещенная в России