Два отряда Вооруженных сил Украины завязали бой друг с другом на Купянском направлении в районе населенного пункта Берестовое Донецкой Народной Республики, сообщил в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко. По его словам, на некоторое время украинские войска здесь потеряли связь.

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Отмечено боестолкновение между двумя разрозненными отрядами украинских боевиков. Данный факт связан с несогласованностью действий, а также потерей управления войсками украинским командованием, — написал эксперт.

Он отметил, что ВСУ на данном участке фронта страдают от потери связи уже некоторое время. Так, противник неоднократно жаловался на действие средств радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России, действующих в этом районе.

Ранее украинский военный корреспондент Богдан Мирошников заявил, что населенный пункт Клеещевка, расположенный в Донецкой Народной Республике на юге от Артемовска, стал «попившей кровь ямой» для Вооруженных сил Украины. По его словам, ВСУ не могли построить надежные фортификации в этом населенном пункте из-за постоянного давления бойцов армии России. Он также отметил, что некоторые его источники более недели не выходят на связь из-за тяжелых боев.