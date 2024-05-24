$90.25+0.0697.88-0.02
Войти в почту

В ОДКБ анонсировали военные учения

Манёвры будут называться «Кобальт-2024» и пройдут во втором полугодии. Их проведение согласовали представители стран-членов организации на прошедших в Новосибирске переговорах. Как сообщает сайт ОДКБ, определены районы, где пройдут учения, а также их замысел.

В ОДКБ анонсировали военные учения
© РИА Новости

Ранее генсек Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов говорил, что в этом году объединение планирует провести семь учений на территории России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

Военные новости
Имангали Тасмагамбетов
ОДКБ
Киргизия
Таджикистан
Казахстан
Новосибирск