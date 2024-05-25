ВС РФ продолжают наступать в Харьковской области, однако противник утверждает обратное, якобы российские войска «завязли» и наступление уже остановлено. Кто прав на самом деле, что происходит в районе Волчанска, есть ли другие успехи?

Что сейчас происходит в Волчанске, идет ли наступление ВС РФ

25 мая Минобороны РФ в ежедневной сводке отчиталось, что нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Юрченково и Бакшеевка. ВС РФ отразили две контратаки ВСУ у Волчанска и Глубокого и «заняли более выгодные рубежи» в районе Степовой Новоселовки, которая находится в другой части Харьковской области, между Купянском и Сватово.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский утверждал, ВС РФ остановили широкомасштабное наступление в Харьковской области.

Российские военные освободили село Архангельское в ДНР

Военно-аналитический Telegram-канал «Рыбарь» полагает, что ВС РФ снизили темпы наступления. По данным канала, в Волчанске идут штурмовые действия, а под Липцами идет подготовка к штурму укрепрайона на высоте 204.7, откуда ВСУ контролируют и северную границу, и пригороды Харькова.

«Российские войска закрепились на достигнутых рубежах и частично перешли к обороне, [потому что] их задача не погубить людей в штурмовых действиях, а лишить противника инициативы и уничтожить стянутые под Харьков резервы», — подчеркивает «Рыбарь».

По его словам, сейчас ВСУ готовятся к контрудару к северу от Харькова, чтобы попытаться выдавить российские войска подальше от города. Информацию о подготовке контрнаступления подтвердили украинские источники Bloomberg. В противном случае украинские войска столкнутся с серьезными проблемами — даже в случае утраты одних Липцев.

«Если русские возьмут Липцы, они смогут разместить здесь свою артиллерию — и в пределах ее досягаемости окажется Харьков, второй по размерам город Украины», — отмечает CNN.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Как Украина готовится к обороне Харькова, что грозит городу 25 мая

25 мая СМИ дважды сообщали об ударах по позициям ВСУ под Харьковом. ВКС РФ используют фугасные авиабомбы с модулями управляемого планирования и коррекции (УМПК), которые позволяют наносить удары с большого расстояния. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что удар пришелся по пригороду Северная Салтовка.

Ранее в Харьков приехал президент Украины Владимир Зеленский, который провел оперативное совещание по обороне города. Командующий ВСУ на Харьковском направлении Михаил Драпатый заявил, что обстановка остается «сложной, но контролируемой».

Как армия России штурмует Часов Яр, что известно 25 мая

Источники сообщают о «высоком темпе боевых действий» на восточной части Часова Яра, в районе Ивановского и Клещеевки, откуда недавно удалось выбить подразделения ВСУ.

Военкор Евгений Лисицын сообщил, что ВС РФ в Часове Яре активно вытесняют ВСУ из городской застройки.

«Наша армия с раннего утра продолжает интенсивный штурм района „Канал“ и продвигается вглубь района. Так же продвигаемся на северном фланге в Калиновке и в лесном массиве. На южном фланге первые подразделения закрепляются на правом берегу канала Северский Донец — Донбасс», — пишет Telegram-канал «Сводки и аналитика СВО».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Есть ли продвижение на других участках фронта 25 мая

25 мая Минобороны РФ сообщило, что российская армия взяла под контроль населенный пункт Архангельское в Донецкой Народной Республике. Наступление там ведут бойцы подразделения группировки войск «Центр». Советник главы ДНР Игорь Кимаковский назвал это важным шагом к окружению сил ВСУ под Горловкой.

«Освобождение Архангельского — это расширение Очеретинского выступа», — указал он.

Telegram-канал WarGonzo в своей сводке пишет о продолжении штурмовых действий ВС РФ в Парасковиевке и Красногоровке, без особых изменений в ЛБС. В районе Нетайлово идет зачистка окраин, аналогичная ситуация в Уманском. В Новоалександровке начались бои на окраине населенного пункта.