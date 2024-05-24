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Белоусов прибыл в Минск, где встретится с главой Минобороны Белоруссии

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов прибыл в Минск с визитом, в рамках которого предусмотрены рабочая встреча с белорусским коллегой Виктором Хрениным, а также их совместное участие в мероприятиях по плану президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко.

Новый министр обороны России прибыл в Минск
© РИА Новости
"Министр обороны РФ Андрей Белоусов прибыл в Минск. В рамках визита предусмотрены рабочая встреча с министром обороны Республики Беларусь генерал-лейтенантом Виктором Хрениным, а также их совместное участие в мероприятиях по плану президентов Беларуси и России", - написал Ревенко в X (ранее Twitter).