Российские военные развернули флаг РФ и копию Знамени Победы в освобожденном населенном пункте Клещеевка Донецкой Народной Республики (ДНР). Видео опубликовала пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ролике также продемонстрировано, как артиллерия наносит точечные удары по опорным пунктам украинской армии на окраинах. Кроме того, показана работа штурмовой группы Вооруженных сил (ВС) РФ — она вступила в ближний бой с противником, захватив блиндаж. Группировке Вооруженных сил Украины (ВСУ) пришлось отступить, бросив на поле тела погибших сослуживцев.

Отдельно запечатлена и работа операторов FPV-дронов, которым удалось уничтожить нескольких украинских военных. Они пытались укрыться в подвале разрушенного дома.

Напомним, что об освобождении Клещеевки Минобороны РФ заявило 22 мая. В тот же день советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что командование ВСУ решило вывести силы из-под населенного пункта, перебросив их в Часов Яр. Сейчас для противника там сложилась тяжелая ситуация в районе канала Северский Донец — Донбасс.