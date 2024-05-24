Вышел новый альбом Twenty One Pilots «Clancy»

Группа Twenty One Pilots выпустила шестой студийный альбом Clancy (2024). Он состоит из 13 треков, на каждый из которых музыканты сняли клип. Сейчас не хватает только видео на заключительную балладу Paladin Strait — оно выйдет в начале июня.

В августе Twenty One Pilots отправятся в мировой тур. Гастроли завершатся в мае 2025 года.

Ранее мы рассказывали о лоре Twenty One Pilots — сквозном сюжете, зашифрованном в их альбомах. Также собрали все новые клипы «пилотов» ниже.

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