Мобилизация: последние новости на сегодня 24 мая 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 24 мая 2024, в материале «Рамблера».

Приняты новые меры поддержки семей мобилизованных по оплате коммунальных услуг

Размер платы за предоставленные отдельные виды коммунальных услуг подлежат перерасчету за период, во время которого проживающий в жилом помещении мобилизованный отсутствует, сообщает 75.ru.

Данная мера поддержки установлена кабмином России. Изменения касаются перерасчета в случае, если нет индивидуального или общего прибора учета. Перерасчет должен быть сделан за весь период службы мобилизованного независимо от того, подтверждена техническая невозможность установки прибора учета или нет.

При подаче заявления на перерасчет нужно представить справку из военкомата о периоде службы мобилизованного.

В России участникам СВО хотят разрешить заключать браки онлайн

Россиянам, участвующим в специальной военной операции, хотят разрешить заключать брак со своими сожительницами онлайн или с использованием биометрических данных, сообщает pulslive.com.

С предложением выступили депутаты Госдумы. Идею поддержали в Ассоциации банков России, отметив, что справедливо будет предоставить право на наследование не только законным супругам, но и фактическим членам семьи военнослужащего.

В Ассоциации считают, что такие возможности должны дать не только военнослужащим Вооруженных сил РФ, но и сотрудникам Росгвардии, правоохранительным органам и пограничникам.

Турчак передал Путину предложения по новым гарантиям для участников СВО

Очередной доклад рабочей группы по спецоперации направлен президенту России, сообщает kostroma.today.

В нём предлагается уточнить нормы выделения бесплатных земельных участков для участников СВО. Как заявил глава группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, в настоящее время получить землю от государства безвозмездно можно только один раз, по одному основанию, что ограничивает права, например, воспитанников многодетных семей, участвующих в спецоперации, которым ранее уже была выделена доля в родительском участке.

Также рабочая группа предлагает освободить участников спецоперации от оплаты процентов по ипотеке. Сегодня «заморозка» процентной ставки на период «кредитных каникул» для бойцов действует по всем видам кредитов, исключая жилищные.