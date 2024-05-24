Американскую подлодку у берегов Сахалина сняли на видео

Исследователи Русского географического общества опустились на дно пролива Лаперуза. Там на огромной глубине ранее была обнаружена затонувшая в годы Второй мировой американская субмарина. Участникам проекта «Морское наследие» предстоит узнать, как погибли союзники.

У Южных берегов Сахалина в годы Второй Мировой шли ожесточенные бои между союзниками по антигитлеровской коалиции и Квантунской армией Японии. Небольшой участок между мысом Крильон и Соя на долгие годы стал кладбищем кораблей и подводных лодок.

Лаперуза – это пролив, разделяющий Сахалин и Японию, морской коридор шириной всего в 25 морских миль. Именно здесь в 1943-м году потерпела крушение американская субмарина Wahoo. Несколько десятилетий о ее точном местоположении не было ничего известно.

В 2006 году на дне пролива российские исследователи наткнулись на неизвестную субмарину. Ею оказалась одна из самых результативных подводных лодок США, потопленная ударами морской авиации и надводных кораблей милитаристской Японии. 23 мая к предполагаемому месту гибели моряков экипаж «Ламантина» с российскими учеными отправил глубоководного робота.

Этот аппарат способен погружаться на глубину трех тысяч метров и ведет не только подводную разведку местности, но и выполняет работы по нефтегазовому промыслу. Его основным инструментом являются титановые клешни. Манипуляторы этого типа выполняют широкий спектр работ. От резки тросов, кабелей, закручивании гаек на глубине, до такелажа.

«На нем стоит гидравлическая установка, которая позволяет подключать любое гидравлическое оборудование. Оно сделано специально для подобных аппаратов... Это одна из лучших в нашей стране систем. Ей мы здесь уже работаем не один год», - рассказал руководитель группы выполнения подводных технических работ Николай Попандопуло.

Перед погружением судовые гидрографы и инженеры изучили обстановку на поверхности воды и на ее глубине. На работу техники влияет направление ветра, мощность волны и скорость подводного течения. Только после проверки всех показателей крановая установка спустила аппарат на воду.

За 80 лет большая часть элементов субмарины покрылась наростом и ржавчиной. Чтобы понять, какое повреждение стало фатальным для субмарины, руководитель гидрографической группы Павел Ковров сравнил изображения 3D-модели лодки, созданные в ходе предыдущей экспедиции, с реальными кадрами, полученными на глубине.

«Лодку довольно интенсивно бомбили в течение продолжительного времени. Отчетливо можно наблюдать повреждения в районе рубки. Возможно, это и стало тем, что привело к потоплению», объяснил Павел Ковров.

На поверхность глубоководный аппарат в специальной емкости принес пробы грунта. Это даст ученым понимание, насколько в ближайшие годы сместится положение корпуса лодки на дне пролива.

В ходе научно-исследовательской экспедиции сотрудники Русского географического общества, специалисты фонда «Люди моря», а также экипаж судна выполнили ритуал спуска венка на воду и установку на месте гибели американской субмарины мемориальной таблички в память о павших подводниках. Подчеркнув, что даже в условиях современных сложных взаимоотношений между Россией и США историю нельзя переписать.

«Невозможно отменить общую историческую память, которая у нас есть. Невозможно отменить совместную борьбу против милитаристской Японии, против фашистской Германии. То, что нас объединяет. Хотят ли сейчас вспоминать об этом или нет. Мы, россияне, об этом помним», - рассказала директор департамента экспедиционной деятельности и развития туризма «Русского географического общества» Наталия Белякова.

В 2024 году РГО и фонд «Люди моря» запустили проект «Морское наследие», целью которого является сохранение памяти об историко-культурных объектах нашей страны. Глубоководные исследования на данный момент ведутся на дне Финского залива и в Каспийском море. В водах Японского моря уже запланированы поиски советской подлодки «Л-19», которую постигла та же участь, что и Wahoo. В августе 1945 года в проливе Лаперуза последнее упокоение нашли 62 советских подводника.