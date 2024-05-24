Главком ВСУ признал сложной ситуацию на Купянском направлении

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский признал сложной обстановку из-за наступательных действий российской армии в районе села Кисловка Харьковской области. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале генерала. По его словам, на Купянском направлении продолжаются бои в лесном массиве. Ситуация сложна в районе Кисловки, где силы Российской Федерации пытаются прорвать украинскую оборону и выйти к реке Оскол. Сырский добавил, что наиболее интенсивные и сложные бои идут на Красноармейском и Кураховском направлениях в Донбассе. По другим направлениям также неспокойно, но количество и интенсивность боев намного меньше. Министерство обороны РФ сообщало о продвижении российских войск в глубину обороны ВСУ в Харьковской области, под контроль были взяты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. 23 мая в том же регионе силами РФ были заняты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. Также координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял, что российские военные нанесли удары по целям в городе Чугуеве Харьковской области, где находится пункт снабжения ВСУ.

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