Названа причина задержания замначальника Генштаба генерала Шамарина

Заместитель начальника Генерального штаба Валерия Герасимова генерал-лейтенант Вадим Шамарин задержан в связи с делом о возможных махинациях, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным издания, у высокопоставленного военного прошли обыски.

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Уточняется, что Шамарин также занимает должность начальника Главного управления связи ВС России. Сейчас, согласно информации агентства, он находится на допросе, само дело рассматривает 235-й гарнизонный военный суд. Издание также напоминает, что в 2020 году был арестован прошлый заместитель главы Генштаба Халик Арсланов. Последнего обвинили в коррупции и махинациях при осуществлении поставок в Вооруженные силы РФ.

Ранее суд арестовал бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил РФ Ивана Попова. Он является фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере. Также известно, что от военного отстранили от своих обязанностей в 2023 году. Сам он объяснил это «сложной ситуацией со старшим начальством».

До этого под стражу был взят замминистра обороны Тимур Иванов, обвиняемый в получении взятки в размере 1,185 млрд рублей. Сообщается, что суд арестовал внедорожник Chevrolet Suburban, Mercedes-Benz V-класса и спортивный мотоцикл MV Agusta, которые принадлежали ему.