МиГ-29 потерял бак над населенным пунктом в Польше

Истребитель МиГ-29 польских ВВС Польши потерял топливный бак во время учебного полета, сообщило главное командование польских вооруженных сил в социальной сети X (Twitter). Бак упал около жилых строений.

Произошла потеря топливного бака. Бак был пустой и упал в нескольких сотнях метров от [жилых] строений. В результате происшествия никто не пострадал, — заявили в главном командовании ВС Польши.

По данным ТАСС, потерявший бак МиГ-29 относится к 22-й базе тактической авиации, которая расположена в городе Мальборк. На ней базируются еще несколько таких самолетов. Всего в ВВС Польши, по данным на 2023 год, насчитывалось 22 истребителя МиГ-29, но часть из них передали Украине.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Польши Павел Вронский заявил, что Варшава рассматривает возможность сбивать российские ракеты над территорией Украины с помощью своих систем противовоздушной обороны. Он добавил, что конкретных решений пока нет. По словам Вронского, власти не собираются переносить польские системы ПВО на Украину. Возможности находиться вне границ страны нет, подчеркнул дипломат.