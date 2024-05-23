Польский МиГ-29 потерял топливный бак над населенным пунктом во время учебного полета

Польский истребитель МиГ-29 во время учебного полета потерял топливный бак, который упал неподалеку от жилых строений. Об этом в X (ранее Twitter) сообщило главное командование вооруженных сил Польши.

"Произошла потеря топливного бака. Бак был пустой и упал в нескольких сотнях метров от [жилых] строений. В результате происшествия [на земле] никто не пострадал", - говорится в сообщении.

По данным открытых источников, потерявший бак МиГ-29 приписан к 22-й базе тактической авиации в Мальборке, где базируются еще несколько самолетов этого типа.

В 2023 году в военно-воздушных силах Польши насчитывалось 22 истребителя МиГ-29. Позже часть из них была передана Украине.