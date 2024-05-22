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ВСУ впервые применили ракеты MGM-140 ATACMS при обстреле ДНР

Украинские войска впервые использовали тактические ракеты MGM-140 ATACMS при обстреле поселка Моспино в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов о военных преступлениях Украины (СЦКК).

ВСУ впервые применили ракеты MGM-140 ATACMS при обстреле ДНР
© Lenta.ru

Там уточнили, что атаке подверглись жилые кварталы. Отмечается, что в результате обстрела пострадали шесть человек. Кроме того, были уничтожены несколько жилых домов.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о последствиях ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), нанесенных за сутки. По его данным, ранения получили девять человек.

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