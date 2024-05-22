Двое мирных жителей погибли в результате обстрела Лисичанска со стороны ВСУ

Два человека погибли в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) жилых домов в Лисичанске Луганской Народной Республики. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

Ранее в среду он информировал, что украинские войска, предположительно, выпустили по центру Лисичанска шесть ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS, повреждены две девятиэтажки.

"Циничный обстрел со стороны ВСУ жилых домов Лисичанска, по предварительной информации, унес жизни двоих мирных жителей. Еще четверо пострадавших доставлены в больницы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.

Несмотря на угрозы повторных обстрелов, сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы, на месте также работают сотрудники Следственного комитета, подчеркнул глава ЛНР. Он поручил администрации Лисичанска оценить ущерб от обстрела.

Глава республики напомнил, что ВСУ не впервые обстреливают жителей Лисичанска.