Зеленский заявил о концентрации внимания на северо-восточной границе Украины

Владимир Зеленский в своем обращении к украинскому народу заявил, что Киев сейчас уделяет максимальное внимание приграничной полосе на северо-востоке страны. Обращение появилось в его Telegram-канале.

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«Максимальное внимание всему приграничью сейчас, и не только в Харьковской области, но и в Сумской», — сказал он.

Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) бьют по домам жителей Харьковской области, отказывающихся эвакуироваться. Людей обвиняют в ожидании прихода Российской армии, называя «ждунами».

Известно, что на данный момент Вооруженные силы России заняли в Харьковской области 49 населенных пунктов.