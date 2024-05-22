Власти Украины решили построить 10 тыс. км заграждений вдоль линии фронта

Власти Украины планируют построить до 10 тысяч километров заграждений, которые будут расположены вдоль линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил источник Liga.net в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС.

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По его словам, ситуация со строительством укреплений складывается не так хорошо, как хотелось бы Киеву. В то же время он отметил, что большинство первоочередных мер выполнено. Собеседник издания подчеркнул, что темпы строительства постепенно наращиваются. Отмечается, что по состоянию на 19 мая общая протяженность линии боевого соприкосновения составляла 3 750 километров.

В декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении властей страны построить укрепления от Донбасса до западной части страны. По его словам, укрепления и опорные пункты украинские власти планируют возвести «на основных оборонных рубежах».