Бывший офицер Сил специальных операций (SEAL) ВМС США и основатель одной из крупнейших американских ЧВК Blackwater Эрик Принс заявил о том, что Вашингтон сделал все, чтобы спровоцировать Москву на ответные действия на Украине. Об этом он заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону.

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По мнению Принса, обострения ситуации и военного противостояния можно было бы избежать, если бы президент США Джо Байден «сделать одну очень простую вещь».

«Он мог бы объявить: «Хорошо, война на Украине не нужна. Они никогда не вступят в НАТО. Но у них хотя бы будут ВВС», - заметил он.

При этом основатель одной из крупнейших американских ЧВК Blackwater согласился с мнением Такера Карлсона о том, что в Белом доме хотели войны.

«Я понимаю, почему русские раздражаются по этому поводу. Потому что если бы русские или китайцы хотели превратить северные провинции Мексики в активную часть китайского или российского альянса, мы бы на это обиделись», - констатировал он.

Бывший офицер SEAL также обратил внимание на поведение госсекретаря США Энтони Блинкена, который «устроил рок-концерт в Киеве».

«Устраивать рок-концерт в Киеве во время масштабных боевых действий, в то время как украинская армия терпит поражение. Это как если бы Нерон играл на скрипке, пока горел Рим», - подчеркнул Эрик Принс.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в выступление госсекретаря США Энтони Блинкена в подвале киевского питейного заведения «БарменДиктат». По ее мнению, такое поведение высокопоставленного дипломата — «затрапезный визит сатаны в Киев для проверки ритмичности человеческих жертвоприношений американскому золотому тельцу».

Напомним, что США и НАТО в 2021 году фактически проигнорировали предложения России по гарантиям безопасности, предполагающие среди прочего отказ от расширения альянса на восток, в том числе отказ от принятия в его состав Украины. 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. В ответ на это ЕС, США и еще ряд стран ввели масштабные антироссийские санкции и начали поставлять оружие Киеву.