В США оценили скрытность российской «Варшавянки»

Российские дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 «Варшавянка» отличаются мощным вооружением и скрытностью. Возможности подлодки оценили в публикации американского журнала The National Interest (TNI).

«Субмарина обладает высокой скрытностью, и некоторые военно-морские эксперты США в какой-то момент назвали ее "черной дырой"», — рассказывает издание.

Автор отметил, что эти подлодки играют жизненно важную роль в арсенале Военно-морского флота России.

Подлодки проекта 636 (по кодификации НАТО — Improved Kilo), которые стали развитием кораблей проекта 877 (Kilo), могут нести современное вооружение, включая крылатые ракеты семейства «Калибр». Субмарины получили по шесть торпедных аппаратов. Силовая установка «Варшавянок» обеспечивает им подводную скорость до 19 узлов.

В апреле стало известно, что дизель-электрическая подлодка «Магадан» проекта 636.3 Тихоокеанского флота выполнила погружение на глубину 240 метров.

В марте управляющий директор холдинга KMZ Михаил Даниленко сообщил, что в 2024 году Кингиссеппским машзаводом освоена почти вся номенклатура ремонта двигателей дизель-электрических подводных лодок класса «Варшавянка».