Украинцы не хотят идти в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фоне недостаточной, с точки зрения Киева, военной и финансовой помощи со стороны Запада. Об этом заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в беседе с немецкой газетой Bild.

«Главный фактор — это ощущение достаточных ресурсов. Ощущение того, что будет достаточно оружия и амуниции. Люди не хотят идти на войну, и не только на Украине. Если Вы знаете, что оружия сильно не хватает, Ваша готовность (воевать — прим. ред.) снижается. К сожалению, были перебои с поставками. Но сегодня другая ситуация», — отметил Подоляк, комментируя процесс мобилизации на Украине.

По его оценке, на данном этапе конфликта «процесс мобилизации будет идти лучше, чем 2-3 месяца назад».

На Украине вступил в силу закон о новых правилах мобилизации

22 мая депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов заявил, что в Николаевской области Украины прошли акции неповиновения сотрудникам территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкоматов).