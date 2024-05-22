Швеция усилила оборону острова Готланд из-за России

Швеция усилила оборону острова Готланд на Балтике из опасений, что Россия собирается установить над ним контроль. Об этом заявил в интервью RND главком ВС Швеции Микаэль Бюден.

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Военачальник уверен, что Москва якобы "положила глаз" на этот остров, а ведь тот, "кто контролирует Голанд, тот контролирует Балтийское море".

В связи с этим при необходимости шведские вооруженные силы страны готовы использовать остров "для проведения наступательных операций".

Готланд находится примерно в 330 километрах от Калининграда, где расположена штаб-квартира Балтийского флота России. После вступления Швеции в НАТО Стокгольм начал обсуждать с альянсом расширение военного присутствия на острове. В МИД России назвали планы по созданию базы НАТО на Готланде провокацией.

В Швеции заявили, что готовы предоставить НАТО и ЕС космодром на севере страны

Накануне Минобороны РФ опубликовало проект постановления правительства, в котором предложило уточнить линию госграницы на Балтике в районе Калининградской области.