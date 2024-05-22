Украинские военные чиновники советуют гражданам страны приготовиться к территориальным потерям в ближайшие месяцы. Об этом сообщает Foreign Affairs.

«Высокопоставленные военные чиновники и сотрудники разведки в Киеве советуют украинцам приготовиться к территориальным потерям в ближайшие месяцы», — говорится в материале журнала.

По словам экс-чиновника национального совета по разведке США Эрика Чиарамеллы, дополнительная военная помощь США и мобилизация лишь облегчат положение ВСУ, поскольку серьезная проблема заключается в отсутствии четкой стратегии по борьбе с «долгосрочной угрозой, которую Россия представляет для Украины».

Опубликованы цифры территориальных потерь Украины

22 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Литвиненко заявил, что шансы у Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить прорыв на поле боя малы.

До этого лидер британской политической партии «Наследие» Дэвид Куртен заявил, что продвижение ВС РФ в зоне проведения спецоперации разозлило западную прессу и представителей политических кругов.