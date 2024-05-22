Группа из 13 американских конгрессменов обратилась к главе оборонного ведомства Соединенных Штатов Ллойду Остину с призывом разрешить Украине наносить удары американским оружием по территории РФ. Об этом пишет издание Politico.

По мнению конгрессменов, к этому привело ухудшение положения Вооруженных сил Украины на поле боя.

Законодатели утверждают, что американская администрация должна также обеспечить подготовку к управлению истребителями F-16 новых летчиков, так как подготовки 12 украинских летчиков, по их мнению, недостаточно. Кроме того, Конгресс просит передать ВСУ новые системы ПВО, передает ТАСС.

Заявления президента Украины Владимира Зеленского и других представителей киевского режима свидетельствуют о том, что они «скатываются в истерику». Это вызвано неблагоприятным положением дел Вооруженных сил страны на полях боевых действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В апреле генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у властей Украины «пошатнулось» доверие к союзникам из-за задержек в поставках оружия. По его словам, западная военная поддержка Киева в настоящее время организуется на разовой основе контактной группой по обороне Украины под руководством США.