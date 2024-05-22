В США признали провал попыток контролировать ядерный арсенал России

Попытки Соединенных Штатов контролировать российский ядерный арсенал посредством дипломатии оказались провальными.

Это признает американская газета The New York Times, ссылаясь на чиновников США.

«Официальные лица США на протяжении многих лет были обеспокоены огромным арсеналом тактического ядерного оружия России, но попытки взять его под контроль с помощью дипломатии потерпели неудачу», — говорится в сообщении издания.

По оценке издания, начало учений по применению нестратегического ядерного оружия в РФ является «четким предупреждением» Западу. Отмечается, что учения проводятся на фоне «широких вопросов» о том, должны ли западные страны более решительно вмешиваться в конфликт, «чтобы помочь осажденным украинским военным».

Вечером 21 мая пресс-служба Минобороны РФ сообщила о начале первого этапа учений по применению нестратегического ядерного оружия. В заявлении отмечалось, что в тренировках приняли участие ракетные соединения Южного военного округа. Российские бойцы отработали подготовку к пуску боеголовок при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер».