Песков: эскалация напряженности в мире потенциально опасна и в ядерной сфере

Эскалация напряженности в мире представляет угрозу и в ядерной сфере. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«В целом эскалация напряженности на Европейском континенте, в мировом масштабе, активная фаза региональных конфликтов не добавляет стабильности и предсказуемости, а также потенциально опасна дальнейшей эскалацией напряженности, в том числе и в ядерной сфере», — заявил представитель Кремля.

По его словам, «углубленный диалог среди основных игроков сейчас отвергается странами так называемого коллективного Запада».

21 мая постоянный представитель ЮАР при Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) Рапулане Молекане зачитал заявление 23 государств мира, в котором говорится, что опасность возникновения ядерного конфликта достигла наивысших значений за последние несколько десятилетий.

В этот же день в России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия. Они пройдут в три этапа, на одном из них к мероприятиям присоединится Белоруссия.

Президент России Владимир Путин назвал учения «плановой работой», Минобороны — «ответом на провокационные заявления и угрозы», а МИД РФ отметил, что они призваны «остудить горячие головы» в западных столицах».