Мобилизация: последние новости на сегодня 22 мая 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 22 мая 2024, в материале «Рамблера».

Путин пообещал увеличение количества участников СВО на руководящих постах

Количество участников специальной военной операции на руководящих постах будет увеличиваться, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление президента Владимира Путина на встрече с главой Калмыкии Бату Хасиковым.

Так глава государства ответил губернатору на его слова о том, что десятки человек из региона подали заявки на участие в проекте «Время героев», в рамках которого готовят участников спецоперации для последующей работы во власти или в госкомпаниях.

«Потом будем увеличивать количество людей, которые будут попадать в эту совместную работу», — заявил российский лидер.

Деньги участников СВО защитят от списания по долгам

Выплаты бойцам, которые принимают участие в специальной военной операции, должны быть защищены от списания по долгам, сообщает news.ru со ссылкой на заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина.

По его словам, средства, которые солдат или офицер получает, защищая страну и россиян, не должны изыматься при банкротстве. Соответствующие поправки в законодательство Дума приняла в первом чтении.

Володин напомнил, что в стране уже действует ряд исключений. В частности, они касаются единственного жилья, выплаты в размере прожиточного минимума, алиментов и некоторых других выплат.

В Коломне откроется новый центр реабилитации для участников СВО

В июне текущего года в Коломне откроется новый подмосковный центр реабилитации для участников специальной военной операции, сообщают «Вести Подмосковья».

В нем будет оказываться медицинская помощь бойцам, нуждающимся в протезировании. В 2024 году реабилитацию пройдут около 500 бойцов.

Здесь также развернут центр проката технических средств реабилитации.