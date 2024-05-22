МО РФ сообщило об уничтожении взвода ВСУ при попытке контратаки

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" Северной группировки войск Вооруженных сил РФ уничтожил взвод Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке контратаки высоты, занятой российскими военными. Об этом сообщили в Минобороны России.

"После того как одно из мотострелковых подразделений группировки войск "Север" закрепилась на только что занятой высоте, разведчики с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружили выдвинувшиеся в их сторону штурмовые группы противника. Огневая задача по поражению групп пехоты ВСУ незамедлительно была передана на пункт управления огнем артиллерии. Расчет РСЗО "Ураган", уже готовый к боевой работе, находился недалеко от огневой позиции. Буквально через 10 минут после поступления приказа артиллеристы произвели серию пусков реактивных снарядов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате нанесения удара потери ВСУ составили до 30 военнослужащих убитыми и ранеными.