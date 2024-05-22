Черноморский флот сообщил об уничтожении катеров ВСУ

Многофункциональные истребители Су-30СМ морской авиации Черноморского флота уничтожили в Черном море безэкипажные катера (БЭК) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения флота.

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"Летчики истребителей Су-30СМ из состава штурмового авиационного полка морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота уничтожили морские цели в ходе выполнения боевой задачи над акваторией Черного моря", - информировали в пресс-службе.

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Там уточнили, что морские летчики получили данные от операторов средств наблюдения об обнаружении безэкипажных катеров ВСУ в одном из морских районов. В результате боевой работы все безэкипажные катера противника были уничтожены.

На видео, распространенном пресс-службой Черноморского флота, видно, как пары истребителей Су-30СМ сначала выполняют поиск, затем осуществляют маневры по заходу на движущиеся цели и проводят бомбометание, а также отрабатывают стрельбы из пушечного вооружения. После выполнения боевой задачи самолеты возвращаются на аэродром базирования.

"Уничтожение БЭК - это сложная задача, так как цель достаточно маленькая и на фоне моря его очень сложно обнаружить. Сложность задачи заключается и в том, что на прицеливание во время пикирования на цель у тебя доли секунды", - рассказал на видео один из членов экипажа истребителя Су-30СМ.

Су-30СМ (серийный модернизированный) - двухместный сверхманевренный истребитель поколения 4++. Оснащен двумя двухконтурными форсированными турбореактивными двигателями с управляемым вектором тяги АЛ-31ФП. Боевой радиус самолета составляет 1,5 тыс. км, продолжительность полета без дозаправок - 3,5 часа.