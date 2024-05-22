Спецоперация на Украине 22 мая: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 22 мая 2024 года.

В результате 35 атак за сутки на ДНР погиб человек, еще четверо ранены

Вооруженные силы Украины за сутки 35 раз подвергли обстрелам территорию ДНР, сообщает телеканал «Звезда».

21 удар пришелся по Горловскому направлению. В результате атак противника погиб один мирный житель, еще четыре человека получили ранения.

Повреждения получили девять жилых домов, три объекта гражданской инфраструктуры, два автомобиля и автобус городского маршрута.

МО РФ: артиллерийский расчет под командованием Сотника уничтожил 16 единиц техники ВСУ

Российские войска за несколько дней уничтожил два танка противника, четыре орудия и 10 автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Огонь велся на предельной для орудия дистанции.

Также стало известно, как младший сержант Александр Тищенко спас колонну снабжения во время обстрела. Беспилотник повредил головной автомобиль, вынудив колонну остановиться. Тищенко отдал приказ личному составу покинуть технику и укрыться в ближайшей лесополосе, а сам остался возле машины. В это время противник начал артиллерийский обстрел.

Младший сержант 40 минут отбивался от FPV-дронов с помощью автомата, уничтожив четыре из них. Во время обстрела он смог потушить возгорание автомобиля и запустить двигатель. Затем он эвакуировал укрывшихся бойцов и продолжил движение.

Пункт управления ВСУ в Часов Яре накрыли бомбой весом 1500 килограммов

Появилось видео поражения командного пункта Вооруженных сил Украины в Часов Яре, сообщает «Российская газета».

Для этого была применена фугасная авиабомба ФАБ-1500. Над зданием на городской окраине поднялось огненное облако.

Российские десантники начали штурм этого важного в стратегическом отношении города 13 мая. Два дня спустя из-за прорыва украинской обороны в Харьковской области ВСУ были вынуждены перебросить туда из-под Часов Яра три бригады.