Пентагон отказался комментировать учения России с нестратегическим оружием

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер не стал комментировать стартовавшие российские учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, сообщает РИА Новости.

«Что касается российских учений, то мне нечего предоставить что-либо дополнительно», — заявил он.

При этом Райдер вновь обвинил Россию в якобы «риторике угроз использования ядерного оружия», которую американские власти считают «безответственной и неуместной».

21 мая стало известно, что в Южном военном округе начался первый этап учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Он направлен на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных официальных лиц Запада в адрес Москвы.

До этого Министерство обороны России сообщило, что по поручению главы государства Генштаб ВС РФ начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями ЮВО с привлечением авиации и ВМФ. Будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия.