В Германии прокомментировали ядерные учения России

Немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком прокомментировал ядерные учения России. Об этом он написал в социальной сети X.

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Дотком посчитал, что Москва начала ядерные учения, чтобы дать знак Североатлантическому альянсу не вмешиваться в ее конфликт с Киевом.

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«Россия начала тактические учения по ядерному оружию, чтобы предупредить НАТО о необходимости держаться подальше от Украины», — отметил бизнесмен.

Ранее Минобороны России показало кадры учений нестратегических ядерных сил. Они стартовали в Южном военном округе (ЮВО). Провести учения нестратегических ядерных сил поручил в начале мая президент России Владимир Путин.