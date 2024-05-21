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Зеленский назвал преимущество Российской армии перед ВСУ

Преимущество Российской армии перед Вооруженными силами Украины (ВСУ) состоит в объеме накопленных боеприпасов и артиллерийских снарядов типа С-300. Об этом в интервью для The New York Times заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Ежедневное использование бомб — это их огромное преимущество. Применение систем С-300 — у них накопилось десять тысяч ракет С-300. Десять тысяч — это опять-таки их преимущество», — передаются в публикации слова украинского лидера.

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