Россия начала учения нестратегического ядерного оружия

В России стартовали учения по подготовке и применению нестратегического ядерного оружия. Об этом сообщили Минобороны РФ.

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«В Южном военном округе под руководством Генерального штаба ВС РФ началось проведение первого этапа учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия», — говорится в заявлении ведомства в telegram-канале.

В рамках этих учений будут отработаны задачи по получению специальных боеприпасов для комплекса «Искандер», а также снаряжения ими ракет и скрытного выдвижения в позиционный район для подготовки к пуску.