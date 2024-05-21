Бывший советник Пентагона и отставной полковник Дуглас Макгрегор заявил, что у Украины закончились люди для ведения военных действий. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала London Real.

По мнению Макгрегора, конфликт на Украине «можно считать оконченным», а нехватка личного состава в ВСУ достигла критической отметки.

«Украине больше нечем воевать. Ряды не пополняются новыми людьми, к тому же обучить новичков в такие сжатые сроки затруднительно», — заявил он.

Макгрегор также добавил, что ВСУ испытывают дефицит квалифицированных военных, которые могут обращаться с западной военной техникой. По его словам, в данный момент вся такая техника обслуживается специалистами из стран НАТО.

«Ситуация на Украине — это полная катастрофа. Наши интересы в этой стране, наша настойчивость в продолжении прокси-войны и стремление заставить это марионеточное государство сражаться до самого конца ради наших интересов, привели к человеческой трагедии», — добавил он.

Ранее Дуглас Макгрегор заявил, что использование ядерного оружия является единственным способом изменить ситуацию на Украине.