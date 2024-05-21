Туск распорядился созвать комиссию по расследованию «влияния РФ»

Премьер-министр Польши Дональд Туск распорядился созвать комиссию по расследованию «российского и белорусского влияния» на ситуацию в республике. Его слова приводит ТАСС.

Туск уточнил, что расследование будет вестись за период с 2004 по 2024 год. По его мнению, в это время Россия и Белоруссия влияли на «внутреннюю безопасность Польши».

Председателем комиссии назначили начальника Службы военной контрразведки генерала Ярослава Стружика. Первые результата расследования ожидаются уже летом.

Туск выступил с инициативой создания комиссии по изучению «российского и белорусского влияния» на Польшу после того, как в Белоруссию выехал польский судья Томаш Шмидт. Премьера в этом вопросе поддержал президент страны Анджей Дуда. При этом в сейме были против этого, указывая, что «для преследования шпионов существуют спецслужбы, а не комиссии сейма».