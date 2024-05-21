ВС России применили наземный дрон «Лягушка» в зоне СВО

Российские военные применили наземный беспилотник «Лягушка» в зоне СВО для подрыва опорного пункта ВСУ. RT на русском

ВС РФ начали применять новинку на Авдеевском направлении. Дрон с двумя противотанковыми минами и электродетонатором на борту смог подкрасться к позиции пулеметчика ВСУ незамеченным. Достигнув цели, он взорвался, уничтожив пулеметный расчет противника. Российская газета

«Лягушка» практически бесшумна и при этом может перевозить гранаты, снаряды и мины. Бойцы признаются, что с воздуха разглядеть этого «разведчика» можно не сразу. ТК «Звезда»