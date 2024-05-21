The Economist: ВСУ могут сдать Харьков ради мирного соглашения
Украинские власти могут сдать Харьков российским военным под нажимом США. Об этом пишет издание The Economist.
«Среди украинских военных ходят слухи, что офис Зеленского может уступить Харьков России ради заключения мирного соглашения», – говорится в публикации.
Отмечается, что на такой шаг Киев может пойти под давлением США. В рядах ВСУ не верят, что ВС РФ не планирует освобождать Харьков, а только создает санитарную зону, отодвигая ВСУ от границы. Напомним, ВСУ готовят подразделения женщин для контрудара в Харьковской области. В Сеть попало видео, на котором женщины учатся обращаться с оружием.