The Economist: ВСУ могут сдать Харьков ради мирного соглашения

Украинские власти могут сдать Харьков российским военным под нажимом США. Об этом пишет издание The Economist.

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«Среди украинских военных ходят слухи, что офис Зеленского может уступить Харьков России ради заключения мирного соглашения», – говорится в публикации.

Отмечается, что на такой шаг Киев может пойти под давлением США. В рядах ВСУ не верят, что ВС РФ не планирует освобождать Харьков, а только создает санитарную зону, отодвигая ВСУ от границы. Напомним, ВСУ готовят подразделения женщин для контрудара в Харьковской области. В Сеть попало видео, на котором женщины учатся обращаться с оружием.