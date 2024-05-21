Военный аналитик Драго Боснич обратил внимание, что Владимир Зеленский всего за пару месяцев сделал три разных заявления о количестве систем ПВО Patriot, необходимых Украине. Об этом Боснич рассказал в своей статье для портала InfoBRICS.

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Ранее Зеленский заявил в интервью ABC News, что Украина может потерять контроль над Харьковом, если не получит две системы ПВО Patriot. Зеленский подчеркнул, что проблемы ВСУ в значительной степени связаны с задержкой западной помощи.

Боснич отметил, что еще в декабре 2023 года Зеленский называл укрепления в Харьковской области «самыми сильными» и советовал другим регионам «последовать ее примеру».

«И все же на этом ложь Зеленского не заканчивается. <…> Зеленский настаивает, что «всего двух» систем ПВО якобы было бы «более чем достаточно», <…> [но это] сильно отличается от заявлений Зеленского, сделанных лишь в прошлом месяце», - заявил аналитик.

По его словам, в апреле Зеленский говорил, что Украине нужны 25 батарей Patriot с шестью-восемью пусковыми установками в каждой. Это означало бы поставку стране около 30 процентов всех Patriot на планете, отметил Боснич. В другом интервью в конце марта Зеленский сказал, что Украине нужно пять-семь таких систем, добавил аналитик.