СМИ: отправка западных инструкторов на Украину грозит столкновением альянса с РФ

Отправка инструкторов НАТО на Украину без согласования с Москвой может привести к катастрофическим последствиям и столкновению альянса с Россией. Об этом заявил научный сотрудник Института ответственного государственного управления имени Квинси Марк Эпископос в своей статье для Responsible Statecraft.

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Ранее генерал Чарльз К. Браун-младший, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США, заявил, что НАТО рассматривает возможность отправки инструкторов на Украину.

Марк Эпископос обратил внимание на то, что таким заявлением генерал признал, что «украинские военные усилия медленно рушатся» и Киев не способен справится без участия западных войск.

«Однако есть третий фактор, который должен серьезно обеспокоить лидеров США и Европы: отправка военных на Украину в отсутствие какого-либо соглашения с Москвой с высокой долей вероятности втянет страны НАТО в ожесточенную войну», - заметил он.

По мнению аналитика, первая группа инструкторов НАТО, которая официально приедет на Украину, будет воспринята Москвой «как пробный шар».

«Москва может посчитать, что ей необходимо решительно атаковать этих инструкторов, чтобы предотвратить перспективу более масштабного военного вмешательства НАТО», - констатировал Эпископос.

Это может привести к катастрофическим последствиям, уверен эксперт. При этом он предположил, что Россия может пойти на заключение официальных договоренностей, которые позволят установить демаркационные линии и «санкционируют присутствие западных военных в некоторых частях Украины».

Напомним, что в феврале 2024 года, в связи с провалом украинского контрнаступления и ухудшением ситуации на фронте, западные лидеры стали поднимать тему об отправке кадровых частей на Украину. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что не исключает отправку войск на Украину, если Россия прорвет линию обороны и от Киева поступит такая просьба. В свою очередь лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис заявил, что США могут ввести войска, если Киев потерпит поражение.