Российская армия не позволит Вооруженным силам Украины (ВСУ) удержать Харьков, Одессу и Николаев, ведь это исконные русские территории. О неспособности украинских войск противостоять российскому наступлению заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Lenta.ru

«Мы с вами увидим, как я и ранее об этом говорил, <…> конкретно уже очертания тех территорий, которые мы уже дальше вряд ли дадим возможность удержать противнику», — сказал Алаудинов. ТАСС

21 мая глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские войска наступают в районе Липцов Харьковской области. По его сведениям, ВС РФ контролируют основные высоты, которые открывают вид на часть дорог, по которым ведется снабжение ВСУ. Газета.Ru