Украине придется признать, что утраченные земли входят в состав России. Такое условие для урегулирования конфликта назвал журналист Дэн Перри в Newsweek. Российская газета

«Трезвый анализ показывает, что Украине, возможно, придется пойти на сделку с Россией.... Было бы разумным для Украины пойти на компромисс, включающий передачу... почти всей потерянной за последнее десятилетие территории», — говорится в публикации. RT на русском

Перри считает, что на Западе совершили ошибку, пообещав Киеву членство в НАТО, чем спровоцировали нападение России. runews24.ru