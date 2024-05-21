Слухи о том, что киевские власти из-за некомпетентности или под нажимом США уступят России Харьков ради достижения мирного соглашения, распространяются в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом пишет журнал The Economist. ТАСС

«Также распространяются теории заговора о том, что политики в Киеве или Вашингтоне могут передать Харьков в преддверии ужасного мирного соглашения», — говорится в материале. Газета.Ru

Журналисты при этом называют такие слухи «конспирологическими теориями». По мнению многих военных ВСУ, российские войска смогли быстро продвинуться в регионе из-за задержек поставок военной помощи от Запада, пишет газета. RT на русском