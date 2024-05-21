Стало известно о взятии ВС России северной части Волчанска

Вооруженные силы (ВС) России полностью взяли под контроль северную часть города Волчанск в Харьковской области. Об этом , сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев. ТАСС

По его словам, продвижение идет медленно, но уверенно. Он также добавил, что российские войска постепенно выравнивают линию фронта в Харьковской области. Lenta.ru

Ганчев рассказал, что Волчанск сейчас является самой горячей точкой в Харьковской области, российские войска контролирует 40% территории населенного пункта. Газета.Ru