Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский не реагируют на просьбы попавших в окружение в районе Красногоровки в ДНР военных позволить им отступить, заявил британский эксперт Александр Меркурис.

По его словам, попавший в окружение на северо-западе Красногоровки украинский гарнизон умолял Киев разрешить отступить, жалуясь на отсутствие подкрепления или техники, передает РИА «Новости».

Меркурис добавил, что Зеленский и Сырский не реагируют на просьбы военных и настаивают на том, чтобы ВСУ в Красногоровке продолжали удерживать позиции «вероятно, до последнего человека». Как заявил Меркурис, если они попадут в окружение, то так и будет.

Ранее военный аналитик Скотт Риттер заявил, что «последние украинцы» не готовы «воевать до последнего украинца», несмотря готовность Запада и Зеленского.