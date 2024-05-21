Военные показали обстановку в освобожденной Плетеневке под Харьковом

Почти в каждом жилом доме Плетеневки в Харьковской области украинские военные оборудовали огневые точки, а после освобождения посёлка они пытаются бить по домам тяжёлыми дронами, рассказали российские бойцы.

«Вот дома — они их накрывали миномётами. «Бабой-ягой» постоянно сюда летают — сжигают. Подвинули хорошо. Боевик бежит в панике. Так что люди могут спать спокойно», — сообщил российский военнослужащий с позывным Сокол, участвовавший в освобождении Плетеневки, слова которого приводит Минобороны.

Военные ВС России хорошо работают, назад никто не идёт, все сражаются достойно, подчеркнул он.

Министерство отметило, что с каждым днём военнослужащие группировки войск «Север» продолжают продвигаться вглубь территории, занятой противником.