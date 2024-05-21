Поселок Плетеневка в Харьковской области, освобожденный российской армией 11 мая, использовался ВСУ для обстрелов Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Российская газета

«Практически в каждом жилом доме Плетеневки украинскими военнослужащими были оборудованы огневые точки», — сообщили в оборонном ведомстве. Там подчеркнули, что ВСУ ударяли из этого населенного пункта по Белгороду, Шебекино и другим городам. Lenta.ru

В Минобороны подчеркнули, что каждый день военнослужащие группировки войск «Север» продолжают продвигаться вглубь территории занятой ВСУ. Деловая газета «Взгляд»

Ранее сообщалось, что ВС России установили контроль над 12 населенными пунктами в Харьковской области. Среди них числятся Борисовка, Бугроватка, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья. News.ru