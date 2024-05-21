Российский эксперт оценил вертолет Раиси

Редактор портала «Арсенал Отечество» Дмитрий Дрозденко сообщил, что американский вертолет Bell-212, в котором разбился президент Ирана, уже хоть и довольно старый, но все еще надежный летательный аппарат. Эксперт отметил, что на борту вертолета не было радара, который мог бы в плохую погоду обнаружить препятствие.

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Дрозденко добавил, что из-за американских санкций Ирану сложно поддерживать технику, произведенную в США, в достаточно хорошем состоянии. Эксперт удивился тому, что политик выбрал старый американский вертолет для визита в Азербайджан, тогда как обычно перемещался на модифицированном российском Ми-8.

В то же время российский летчик Вадим Базыкин уверен, что нехватка деталей из-за санкций исключена, так как Иран научился с ними справляться, и в транспорт первых лиц всегда устанавливают только самые новые и самые лучшие детали. Двигатель после капитального ремонт туда поставить точно не могли, и система авиационной безопасности в Иране отличная. По его мнению, причиной аварии могла стать ошибка пилота.

19 мая в Иране разбился вертолет с президентом Ирана. По официальной версии, причиной аварии стала техническая неисправность.

Ранее сообщалось, что США не хотят стать подозреваемыми в причастности к гибели президента Раиси.