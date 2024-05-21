Владимир Зеленский кричит на генералов Вооруженных сил Украины из-за страха, что от него скрывают правду о положении дел на поле боя. Об этом со ссылкой на свои источники пишет журнал Economist.

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Источник издания в украинских властных структурах рассказал на условиях анонимности, что Зеленский чувствует, что, возможно, не знает всей правды о положении ВСУ.

«По крайней мере, об этом он кричит своим генералам», - пояснил чиновник.

Ранее группировка «Север» освободила более десятка населенных пунктов в Харьковской области. В Совфеде заявили, что наступление российской армии под Харьковом стало началом освобождения исконно русских земель. При этом в Белгородской области был открыт пункт временного размещения для жителей сел Харьковщины.

В свою очередь Зеленский признал проблемы с укомплектованием штатов и «моральным духом» в украинской армии. Вместе с тем, он заверил, ВСУ удержат оборонительные линии и остановят любой крупный прорыв России.